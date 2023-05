RESIEsA - "Abia asteptam sa ne mutam in casa noastra, copii merita tot ce e mai bun!" Sunt cuvintele cu care Diana Pana, directoarea Gradinitei "Palatul Fermecat" (GPF) se refera la lucrarile aflate in executie la cladirea de pe str. Otelului. Motiv pentru care GPF functioneaza temporar in locatia fostei PP7, pe str. Petru Maior, nr. 26!Termenul de finalizare, opt luni dupa reluarea lucrarilor, da motive de optimism ca Mos Craciun va veni intr-o gradinita ultramoderna, dotata cu mobilier nou, ... citeste toata stirea