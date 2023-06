CARAS-SEVERIN - Pana atunci, traficul rutier din Clisura Dunarii se va desfasura cu restrictii in zona localitatii Berzasca. "Polata" este o structura din grinzi de beton armat, a carei constructie a inceput de curand in zona surparii de pe DN57, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara!Realizata pe o lungime de circa 100 m, structura va avea rolul de a retine, pe viitor, blocurile de roca in cazul in care se vor mai desprinde de pe versant. Structura este alcatuita din ... citeste toata stirea