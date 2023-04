CARAS-SEVERIN - Nu zicea gresit presedintele Consiliului Judetean cand afirma ca "decat un doctor foarte priceput, dar care are lipsa de interes, mai bine un fotbalist care isi doreste sa schimbe in bine ceva!" Iar schimbarea s-a facut fix astazi, 28 aprilie, in sedinta Consiliului de Administratie al spitalului, cand Viorel Lolea a preluat fraiele discutiilor, fiind votata demiterea Alinei Stancovici si a intregii conduceri a unitatii sanitare!Aproape o ora si jumatate au durat lalaielile ... citeste toata stirea