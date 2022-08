Pandemia a lasat 2.000 de caraseni fara loc de munca

CARAS-SEVERIN - Daca inainte de pandemie, in evidente, figurau peste 50.000 de caraseni salariati activi, astazi mai avem undeva la peste 48.000 in campul muncii!In vara lui 2019, Caras-Severinul avea undeva peste 3.000 de someri si 50.348 de salariati activi (cu 56.177 de contracte individuale de munca in derulare, dintre care 50.278 pe perioada nedeterminata si 5.899 pe perioada determinata), insa acum ambele cifre inregistreaza o reala scadere. Chiar daca in toiul verii mai avem 2.323 de ... citeste toata stirea