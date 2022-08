Paragina, tinuta-n loc de bani, avize si dezinteres

CARANSEBES - Cladirile in paragina din zona centrala a Caransebesului au fost din nou aduse in discutie la o recenta sedinta a legislativului local!Desi reprezentantii municipalitatii spuneau la finele anului trecut ca se va gasi o firma care sa faca proiectarea, dupa mai bine de 8 luni situatia e aceeasi: cladirile de vizavi de episcopie se degradeaza pe zi ce trece. Fapt care l-a facut pe liberalul Puiu Paica sa-l interpeleze pe primarul Felix Borcean: "Am tot repetat, domnule primar, ... citeste toata stirea