Parapete de protectie impotriva accidentelor intre Resita si Soceni

CARAS-SEVERIN - Pe DN 58, intre Resita si Soceni, a inceput inceput in aceasta dimineata montarea de parapete pe rulouri, informeaza cei de la Directia de Drumuri si Poduri Timisoara, care raspund de drumurile nationale in judetul nostru!Potrivit DRDP Timisoara, acest sistem rutier de siguranta va fi amplasat pe circa 300 de metri, pe trei sectoare, intre Resita si Soceni, in zone unde exista pericol de accidente.Parapetele pe rulouri reprezinta un sistem de protectie conceput pentru a ... citește toată știrea