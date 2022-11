Parc de 142 MW, 150 de milioane de euro investiti la Sf.Elena

CARAS-SEVERIN - Austriecii de la Windkraft Simonsfeld isi vor derula investitia in satul Sfanta Elena, pe raza comunei Coronini, acolo unde intentioneaza sa amplaseze 22 de turbine eoliene din clasa 6 megawati!In conditiile in care pretul energiei este tot mai mare, iar directivele europene cer Romaniei sa treaca rapid la surse de energie verde, investitiile in parcuri de panouri solare sau de turbine eoliene par solutia cea mai la indemana. Un astfel de proiect eolian de 142 MW, investitie ... citeste toata stirea