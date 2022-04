Parcarile, bani la pusculita urbei

RESIEsA - Resita dispune de 1182 de locuri de parcare cu plata care aduc orasului 700.000 de euro pe an!O resursa financiara importanta in opinia primarului, bani care pot fi folositi pentru lucrari edilitare, iluminat ori alte asemenea obiective. Insa tinta primariei este ca, in cativa ani, aceasta suma sa creasca pana spre 1,5 milioane de euro. "Clujul incaseaza 8 milioane de euro pe an din parcari cu plata, Oradea incaseaza undeva la 5 milioane. Noi incasam, cu tot cu parcarile de ... citeste toata stirea