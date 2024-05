Parcarile publice din Resita se digitalizeaza

RESITA - Peste 2400 de locuri de parcare din municipiu ar urma sa fie digitalizate, investitia ridicandu-se la aproximativ 7 milioane de lei. Sistemul smart-parking va fi introdus in 33 de zone ale Resitei, sustin reprezentantii primariei!In urma cu doi ani, alesii locali decideau depunerea proiectului "Solutii ITS pentru Smart-Parking si E-Ticketing", in vederea finantarii prin Programul National de Redresare si Rezilienta. Recent, pe masa consilierilor locali s-a aflat din nou intreaga ... citește toată știrea