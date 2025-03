Parlamentarii chiulangii sa plateasca!

CARAS-SEVERIN - Deputatul social-democrat Silvia Mihalcea a initiat un proiect de lege prin care se cere pedepsirea cu cate 5% din salariu pentru fiecare absenta nemotivata. In plus, CV-ul fiecarui parlamentar va trebui sa fie public!Asta cere deputatul Silvia Mihalcea, printr-o noua initiativa legislativa: "Am semnat si depus un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, propunere care prevede o majorare a sanctiunii, de la 1% la 5% ... citește toată știrea