Pasaportul romanesc, printre cele mai puternice din lume

CARAS-SEVERIN - Spune deputatul social-democrat de Caras-Severin, Silvia Mihalcea, care precizeaza ca documentul ocupa a sasea pozitie in lume dupa acceptarea tarii noastre in programul Visa Waiver!"Pasaportul romanesc a devenit unul dintre cele mai puternice documente de calatorie din lume, acesta ocupand locul 6 in clasamentul realizat de Passport Index, dupa intrarea Romaniei in programul Visa Waiver, spune Silvia Mihalcea, secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputatilor. Ca si in ... citește toată știrea