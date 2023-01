Pasi spre redarea istoriei catre oameni

RESIEsA - Primaria Resita are in vedere accesarea de noi finantari pentru alte obiective din oras. Declaratia ii apartine consilierului cultural Dorinel Hotnogu si a fost prilejuita de predarea amplasamentului Scolii Pittner!Conform lui Hotnogu, primaria si-a aratat de mai mult timp dorinta de a prelua diverse obiective de patrimoniu. Unele dintre ele apartin UCMR si TMK, iar primaria le vrea in administrare, intr-o forma sau alta, pentru a putea gasi surse de finantare cu care obiectivele in ... citeste toata stirea