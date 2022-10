Pasind pragul Centrului militar, poti pasi spre cariera ta!

RESITA - In contextul evenimentelor destinate sarbatoririi Zilei Armatei Romaniei, 25 octombrie 2022, Centrul Militar Judetean Caras-Severin, in colaborare cu Batalionul 183 Artilerie "General Ion Dragalina", din Lugoj, va organiza evenimentul "Ziua Portilor Deschise" in data de 13 octombrie 2022, intre orele 10 -14, la Centrul Militar Judetean Caras-Severin din Resita, str. Sportului nr. 4!Evenimentul se adreseaza tuturor tinerilor, baieti sau fete, din judetul Caras-Severin, care doresc sa ... citeste toata stirea