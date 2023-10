RESIEsA - Elev in ultimul an la Colegiul Economic resitean, tanarul Leonard Miu a participat la show-ul culinar "Chefi la cutite", difuzat de Antena 1. S-a intors cu trei cutite, care i-au asigurat prezenta in sezonul urmator al concursului. Pentru Leo, e pasiune pura care a inceput dintr-o intamplare. Ce ziceti, dragi adolescenti, urmati exemplul lui?Tanarul se dedica deopotriva scolii si locului de munca. De oboseala nici n-a auzit.Lucreaza la o pensiune unde face de toate. E pizzar, ... citeste toata stirea