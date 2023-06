CARAS-SEVERIN - In aceste zile, in cadrul mai multor ocoale silvice din cadrul RNP Romsilva se desfasoara actiuni de repopulare cu puieti de pastrav indigen!La Ocolul Silvic Rusca Montana, angajatii au introdus 5500 de puieti de pastrav (Salmo trutta fario) in cursul de apa Toplita Alunul. Potrivit specialistilor din cadrul Directiei Silvice, in toamna, acestia vor fi eliberati pe raul Plesu. Si la Ocolul Sivic Otelu Rosu au fost efectuate actiuni de repopulare a fondului piscicol 19 Bistra ... citeste toata stirea