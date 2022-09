Patru-Iacob, biserica "inviata" dintre blocuri

RESIEsA - Lacasul din centrul Resitei a fost finalizat in 1872, iar in anii '80 a scapat de buldozere!Pe atunci se discuta despre sistematizarea zonei, propunandu-se chiar demolarea bisericii. Dar factorii de decizie de la nivel local au aratat ca demolarea ar fi costat 5,5 milioane lei, iar translatarea (surprinsa la acel moment in fotografii de Francisc Csonka) doar doua milioane, conform prof. Flaviu Frigura Iliasa, prezent la deschiderea Zilelor Palatului Cultural. Valoare subestimata in ... citeste toata stirea