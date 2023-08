CARAS-SEVERIN - E vorba despre autoturismele necesare asigurarii necesitatilor de transport ale personalului, la manifestari si in activitatea de zi cu zi!Parcul auto al deliberativului judetean se va innoi, cat de curand, cu un autoturism electric si trei autoturisme pe benzina, in urma valorificarii unui numar corespunzator de ecotichete Rabla Plus 2023. Anuntul initiat pe SEAP are ca termen limita de depunere a ofertelor 28 august, achizitia fiind posibila in doua loturi, in functie de ... citeste toata stirea