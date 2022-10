Patru zile cu un milion de prieteni

RESIEsA - Descriem astfel a noua editie a Festivalului International "Sabin Pautza", aflat in desfasurare in acest sfarsit de saptamana. Asta deoarece prietenii sunt "averea" cu care se lauda maestrul Sabin Pautza. I-a spus asta si lui Donald Trump, fata de care prietenii il fac sa se simta mult mai bogat. Mai ales atunci cand i se intampla sa intalneasca la mii de kilometri de casa oameni care au facut parte din viata sa in urma cu multi ani si care nu l-au uitat!Festivalul e datorat unor ... citeste toata stirea