CARAS-SEVERIN - Este vorba despre DJ 608 Plugova (DN 6) Globurau-Costis-Borugi-Cornereva-Ohabita-Rusca (DN 6), in cazul caruia lucrarile au fost deblocate de alesii judetului!O calamitate intervenita in timpul lucrarilor a necesitat cheltuieli suplimentare, neeligibile, aprobate de ADR Vest, in proiectul de modernizare a drumului. Doar ca Opozitia condusa de Crina a tot respins corectia financiara pana cand lucrarile s-au blocat. Asta desi e vorba de un contract de finantare in valoare de 125, ... citeste toata stirea