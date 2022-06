Pe la ADR au venit in vizita... procurorii europeni!

VEST - Sau cel putin asa catalogheaza cei de la ADR VEST perchezitiile procurorilor Parchetului European care au cerut documentele privind anumite finantari din banii UE. Desi Codruta Kovesi nu prea le are, asa, cu vizitele de curtoazie...Operatiune de amploare a procurorilor de la Parchetul European condus de Laura Codruta Kovesi, marti, in Timisoara si alte sute de locatii din Romania si Austria. Oamenii legii fac verificari in cazul unui grup infractional organizat care a infiintat 150 de ... citeste toata stirea