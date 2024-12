Pe Muntele Mic, pregatire pentru interventia in caz de avalansa

MUNTELE MIC - Salvamontisti din trei judete, Caras-Severin, Timis si Mehedinti, s-au pregatit in acest weekend pentru a interveni profesional in caz de avalansa!Seminarul a fost sustinut de catre Maramont Baia Mare si weSki Muntele Mic, in acelasi timp fiind prezentate si ultimele tehnologii folosite la nivel mondial pentru interventia in situatii de urgenta, in acest caz avalansa."Reducerea timpilor de interventie reprezinta un aspect ... citește toată știrea