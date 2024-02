Pe potecile Ineletului nu se asterne uitarea!

CARAS-SEVERIN - In cadrul proiectului "Dincolo de nori", derulat de Asociatia Comanderia Eugeniu de Savoya din Timisoara, a mai avut loc inca o expeditie. S-au dus alimente, haine, s-au impartit zambete, iar oamenii de acolo au simtit ca nu sunt uitati!Despre Inelet, Dobraia si acele locuri in care daca intinzi mana in sus ai impresia ca norii ti-o mangaie, s-a tot scris si povestit. Si se va mai povesti. Si multi credem ca acolo se merge pentru a duce haine, mancare si asta este tot. Acolo ... citește toată știrea