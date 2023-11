RESIEsA - Pentru Toma Enache, spectacolul "Viata e vis", pe care-l regizeaza la Teatrul de Vest, a insemnat o munca intensa alaturi de actorii care au aratat disponibilitate totala. Ca toti regizorii care au lucrat cu teatrul resitean, apreciaza la superlativ echipa de aici, dar si faptul ca, la Resita, a avut la dispozitie costumele, proiectiile, lumina, repetitiile si timpul necesar pentru a pune in scena un spectacol complex. Regizorul are incredere totala in public, intrucat el va decide ... citeste toata stirea