Pe Semmeringul banatean se va circula doar in weekend!

CARAS-SEVERIN - Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Timisoara a anuntat modificari temporare in circulatia trenurilor Regio, in conformitate cu dispozitiile primite de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori - CFR Calatori!In perioada 13 ianuarie 2025 - 17 aprilie 2025, trenul R 9695, care circula pe ruta Oravita - Anina, va fi anulat in zilele de luni, marti, miercuri si joi. Totodata, trenul R 9694, care circula pe ruta Anina-Oravita, va fi anulat in ... citește toată știrea