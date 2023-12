RESIEsA - Trecerea la o banda pe sens enerveaza pe unii, dar primarul nu vede in asta o problema. Asta deoarece, in 25 de ani de cand in zona exista fabrica de macaroane, primarul a vazut mai mereu una dintre benzi ocupata de camioanele parcate!De aceea e de parere ca lumea ar trebui sa inteleaga ca pe doua benzi se poate lucra la fel ca pe patru. Mai ales ca, la nivel european, este tendinta de a frana circulatia cu masini individuale si a stimula folosirea mijloacelor de transport in comun ... citeste toata stirea