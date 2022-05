Pe urmele zimbrilor liberi cu... bicicleta!

ARMENIS - In acest sfarsit de saptamana, WWF Romania si WeWilder invita iubitorii de natura si de miscare in aer liber la o tabara de tip "safari" in tinutul zimbrilor liberi de la Armenis. Traseele vor fi strabatute pe bicicleta, dar si pe jos!In acest weekend care se anunta insorit, bikerii sunt invitati in localitatea Sat Batran din comuna Armenis pentru a trai o experienta inedita pe bicicleta, dar si pe jos. Traseele vor fi strabatute in tinutul celor peste 130 de zimbri care traiesc in ... citeste toata stirea