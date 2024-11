Pensii echitabile pentru siderurgisti

CARAS-SEVERIN - Senatorul carasean Marcel Vela vorbeste despre dorinta de a corecta inechitatile fata de pensionarii din siderurgie, din minerit, fata de cei care au lucrat in conditii grele si de militari!"Proiectul de lege initiat de catre PNL in beneficiul pensionarilor militari a fost votat in Camera Deputatilor si mai are de parcurs o ultima etapa din circuitul legislativ pana la promulgare si publicarea sa in Monitorul Oficial, a precizat senatorul Marcel Vela. Asadar, va ajunge la ... citește toată știrea