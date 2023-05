CARAS-SEVERIN - Avem cel mai mic numar de beneficiari proveniti din fostul sistem de pensii al agricultorilor! In scadere continua de la o luna la alta, in evidentele Casei Nationale de Pensii Publice au mai ramas in aprilie doar 800 de caraseni fosti agricultori, din 846 cati au fost la inceputul acestui an!Am ajuns, astfel, unitatea teritoriala cu cel mai mic numar de pensionari agricoli, exceptand Bucurestiul, in urma judetelor Brasov (813) si Covasna (982). In ceea ce priveste nivelul ... citeste toata stirea