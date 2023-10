CARAS-SEVERIN - Noul sediu al CJPCS se va afla in zona centrala a Resitei, in spatele statiei de autobuz de la Nera, cladirea albastra. Cat de curand, in momentul in care Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va aloca suma solicitata, Casa Judeteana de Pensii se va muta in Centru, in noul sediu din strada I.L.Caragiale nr. 16!"Reteaua informatica e finalizata, nu a trebuit sa aducem nicio modificare cladirii, totul e pus la punct. Am solicitat bani de la Minister pentru mutarea birourilor ... citeste toata stirea