Pensiile nu puteau fi inghetate, iar specula trebuie pedepsita

CARAS-SEVERIN - Este de parere deputatul carasean Silviu Hurduzeu, care vorbeste despre modificarea PNRR pentru a permite majorarea pensiilor, dar si despre masurile pe care le are in vedere executivul pentru sanctionarea dura a cresterilor speculative de preturi!Legat de decizia Comisiei Europene de a permite modificarea PNRR, social-democratul crede ca formatiunea pe care o reprezinta "a avut dreptate in privinta modificarii PNRR astfel incat sa se tina seama de contextul economic in care ... citeste toata stirea