Perchezitii in Caras-Severin pentru "vaccinare la chiuveta"

CARAS-SEVERIN - 56 de perchezitii domiciliare sunt facute in aceasta dimineata in mai multe judete din tara, printre care si Caras-Severin, intr-un dosar care vizeaza eliberarea unor certificate false de vaccinare!Perchezitiile domiciliare sunt facute in judetele Mehedinti, Timis, Brasov, Hunedoara, Caras-Severin, Calarasi si Tulcea, la persoane banuite de uz de fals.Potrivit politistilor, in perioada mai- iunie 2021, un barbat din Drobeta-Turnu Severin, in prezent arestat preventiv, ar fi ... citeste toata stirea