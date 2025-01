Perchezitii pentru furt de cabluri de la caile ferate

RESIEsA - Fapta a pus in pericol siguranta feroviara, afectand comunicatiile celor de la cai ferate, iar perchezitiile pentru aproape 200 de metri de cabluri furate au vizat trei locatii din Resita!Politistii Serviciului Judetean Transporturi, coordonati de un procuror din Caransebes, au descins azi in trei locatii din Resita, la adresele unor persoane banuite ca, in perioada 17-21 ianuarie, ar fi furat aproape 200 de metri de cablu interurban de telecomunicatii CF de cupru de la podurile ... citește toată știrea