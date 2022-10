Peregrinul care creeaza o lume in versuri

RESIEsA - Cel mai nou volum de poezie al lui Iacob Roman a fost lansat recent alaturi de prieteni. Un volum, intitulat "Peregrinul", in care se intampla ceva, dupa cum observa criticul de arta Ada Cruceanu!Nu este vorba de vreo modificare a textului ori a viziunii poetului asupra scrisului in sine. Ci despre o schimbare de perspectiva, data de dorinta poetului de a darui un vers venit de sus, prin intermediul caruia a creat o lume pe care trebuia s-o stapaneasca, s-o rescrie. Rezulta poezie ... citeste toata stirea