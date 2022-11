Performam economic, in pofida crizei

CARAS-SEVERIN - Deputatul liberal carasean Jaro Marsalic prezinta cifrele revizuite ale Comisiei Europene, potrivit carora tara noastra sta, la capitolul economic, mai bine decat s-ar fi asteptat!"In ciuda perioadei dificile pe care o traversam, economia Romaniei reuseste sa performeze. Comisia Europeana a revizuit, in crestere, estimarea asupra performantei economiei romanesti in 2022: de la +3,9% (cat estima in iulie), la +5,8%. In realizarea prognozei, expertii europeni au luat in calcul ... citeste toata stirea