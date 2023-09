CARAS-SEVERIN - Este constatarea facuta de politistii rutieri caraseni, in urma folosirii mijloacelor tehnice avute la dispozitie, cu prilejul verificarilor facute pe drumurile din judet!Primele 8 luni ale lui 2023 au presarat drumurile din judet cu 432 de infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice, regina dosarelor penale fiind conducerea fara permis, cu 197 de cazuri. Urmeaza 113 cazuri de conducere sub influenta alcoolului si 49 de cazuri de conducere sub influenta substantelor ... citeste toata stirea