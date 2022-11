Peste 1700 de elevi resiteni primesc burse scolare

RESITA - In sedinta ordinara a Consiliului Local de zilele trecute, alesii locali au aprobat numarul de burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Resita, precum si stabilirea termenelor de plata ale acestora!Pentru anul scolar 2022-2023, numarul de burse scolare aprobate a fost de 1726. Conform prevederilor legale, bursa de performanta este in cuantum de 500 de lei lunar pentru perioada cursurilor scolare, cea de merit are o valoare ... citeste toata stirea