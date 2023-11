CARAS-SEVERIN - Romeo Raduta, primarul comunei Bautar, a semnat luni, 27 noiembrie, la Ministerul Dezvoltarii, un contract de finantare in valoare de 18.290.000 lei pentru un important obiectiv de investitii: "Extindere canalizare menajera si statie de epurare in satele Bautar, Bucova si Cornisoru, comuna Bautar judetul Caras-Severin"!Investitia se vor derula prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", edilul din Bautar fiind sustinut in demersul sau si de Daniel Surdu, secretar ... citeste toata stirea