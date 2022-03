Peste 260.000 de caraseni sunt asteptati sa se recenzeze

CARAS-SEVERIN - Au inceput procedurile legate de Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2021, primul din Romania organizat integral in format digital. Potrivit datelor furnizate de Cancelaria Prefectului, in judetul nostru sunt asteptati sa treaca prin aceste proceduri 260.742 de cetateni!Prima etapa de colectare a datelor de la populatie se face prin autorecenzare si se desfasoara pana in 15 mai. In primele patru zile de la debutul acesteia, din 14 martie, la nivelul judetului nostru au ... citeste toata stirea