Peste 300 de metri cubi de lemne, confiscate de politisti

CARAS-SEVERIN - Politistii caraseni, in colaborare cu specialisti silvici, au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 12.000 de lei si au confiscat peste 300 de metri cubi de material lemnos, avand o valoare estimata undeva la peste 200.000 de lei, in urma actiunilor pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor in domeniul circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos, desfasurate in judet!Din cele 36 de controale, derulate in perioada 26-31 ianuarie,