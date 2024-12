Peste 5 km de cale ferata au fost inlocuiti in judet

CARAS-SEVERIN - Desi marile lucrari de reabilitare s-au lasat asteptate, unele de mai mica amploare, dar nu si de mica importanta, au fost realizate pe parcursul acestui an!Sectia Linii 1 Caransebes, subordonata Regionalei Cai Ferate Timisoara, are in subordine 17 subunitati (12 districte de linii, 2 de lucrari de arta, 2 de exploatare utilaje si un district de pepiniere si amenajare zonala) cu un total de 360 km linii de cale ferata, din care 313 km in Caras-Severin, iar diferenta pe raza ... citește toată știrea