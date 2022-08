Peste 500 de sanctiuni rutiere de weekend

CARAS-SEVERIN - Politia judetului a facut un scurt bilant al actiunilor rutiere de weekend, aferente perioadei 5-7 august 2022, cand oamenii legii au aplicat 501 sanctiuni contraventionale celor care au incalcat prevederile legislative in vigoare. In plus, ca masura complementara, au fost retinute si retrase 34 de permise de conducere si certificate de inmatriculare!"In acest sfarsit de saptamana, politistii rutieri si cei cu atributii pe linie de politie rutiera au continuat actiunile ... citeste toata stirea