Peste 8,5 milioane de lei, 100 de echipamente noi

CARANSEBES - Asta se doreste printr-un proiect pentru modernizarea si dotarea Ambulatoriului Integrat de la Caransebes!Renovat cu bani de la bugetul local, ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes (SMUC) ar putea beneficia de aparatura si dotari prin PNRR. Primaria Caransebes a depus zilele trecute un nou proiect in acest sens, in valoare de 8.545.499, 48 lei (TVA inclus), in incercarea de a inlocui echipamentele subdezvoltate si depasite din punct de vedere tehnic existente in ... citeste toata stirea