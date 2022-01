Peste 90% dintre consumatori vor beneficia de scaderea facturilor la energie!

CARAS-SEVERIN - Afirmatia apartine deputatului Silviu Hurduzeu, care a anuntat finalizarea pachetului de masuri ce poate stopa cresterea facturilor la energie si gaze, operatiune realizata de PSD!"Am redus nivelul plafonarii tarifelor, am dublat volumele lunare de consum si am scazut TVA de la 19% la 5%. In acest fel, peste 90% dintre consumatori, persoane fizice si companii, vor beneficia de scaderea facturilor pe care le vor primi dupa 1 februarie, facturi corespunzatoare lunii ianuarie", a ... citeste toata stirea