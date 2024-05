Pestera Comarnic, deschisa si de Paste

CARAS-SEVERIN - Pentru aceasta perioada, Administratia Parcului National Semenic-Cheile Carasului a anuntat un program special de vizitare a Pesterii Comarnic! Avand in vedere aceasta minivacanta, pana pe data de 6 mai inclusiv, Pestera Comarnic este deschisa in fiecare zi, cu conditia respectarii programului de vizitare!A doua ca marime din Banat, Pestera Comarnic are o lungime de peste sase kilometri, fiind considerata cea mai frumoasa si salbatica pestera din Banatul Montan si una din cele ... citește toată știrea