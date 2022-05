Pestera Comarnic, o destinatie de neratat in Banatul Montan

CARAS-SEVERIN - Cand natura isi da frau liber imaginatiei creeaza o frumusete, Pestera Comarnic. De curand, Administratia Parcului National Semenic-Cheile Carasului a anuntat deschiderea pesterii pentru vizitatori!Chiar in primele zile ale lunii mai a fost deschis sezonul pentru vizitarea pesterii Comarnic. Pana in luna septembrie, iubitorii de natura vor putea admira o adevarata "arhitectura subterana". Programul de vizitare este in intervalul orar 10:30-12:30, 13:00-15:00, 15:30-17:30, iar ... citeste toata stirea