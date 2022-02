Piata muncii, transformare majora in 2022. Provocarile pentru judetul Timis

Suntem martorii celei mai mari transformari a pietei muncii din ultimele decenii, spun specialistii in resurse umane. In Timis, cea mai mare provocare pe piata muncii o reprezinta deficitul de personal, iar in acest context, angajatorii sunt nevoiti sa vina cu o serie de beneficii ca sa ii retina, atraga sau fideliza pe cei cu care vor sa lucreze.Pandemia, nivelul crescut al inflatiei, mediul politic si economic fragil din aceasta perioada, dezvoltarea continua a tehnologiei sunt doar cateva ... citeste toata stirea