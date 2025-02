Piatra cubica din Mociur, inlocuita cu asfalt

RESITA - Au inceput pregatirile pentru un nou santier in oras. Din aprilie se va lucra la reabilitarea drumului din piatra cubica care duce in cartierul Mociur!Dani Calin, viceprimarul Resitei, ne-a oferit detalii: "Estimam ca valoarea lui e undeva in jur de 1.600.000 lei. Acum, problema este ca daca trebuie sa refacem rigola, ne mai costa 400.000 de lei in plus. Noi incercam acum sa o curatam si sa vedem daca are nevoie de mici reparatii, ca sa nu mai cheltuim banii respectivi. Urmarim sa ... citește toată știrea