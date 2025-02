Placutele de frana se muta din Germania la Caransebes

CARANSEBES - Producatorul de sisteme de franare TMD Friction relocheaza in acest an fabrica pe care o detine in Leverkusen (Germania) la Caransebes, acolo unde are deja facilitati de productie inca din 2007!Pentru asta, TMD Friction a cumparat in urma cu doi ani de la Primaria Caransebes peste 13 hectare de teren unde ridica noi capacitati de productie. Potrivit celor de la The Brake Report, o platforma online dedicata producatorilor de sisteme de franare, fabrica pilot detinuta de TMD ... citește toată știrea