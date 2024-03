Plafon majorat pentru gratuitatile pe transportul public din Caransebes

CARANSEBES - Proiectul initiat de primarul Felix Borcean urmeaza sa fie discutat si, cel mai probabil, aprobat vineri de consilierii locali care se reunesc in sedinta de indata. Mai precis, edilul propune, la solicitarea Transal Urbis, majorarea plafonului de acordare a gratuitatilor pe transportul public pentru salariati de la 2000 la 2500 de lei net, in conditiile in care au crescut salariile!In acelasi timp, pensionarii de peste 65 de ani vor putea circula si in continuare gratuit pe ... citește toată știrea