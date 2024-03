Plafonarea preturilor la energie si gaze, mentinuta

CARAS-SEVERIN - Mecanismul va fi mentinut cel putin pana in primavara urmatoare, sustine deputatul Marius Damian!Intr-o declaratie politica adresata Camerei Deputatilor, deputatul social-democrat Marius Damian a subliniat ca acest mecanism, care protejeaza populatia si companiile de fluctuatiile mari de pret, trebuie mentinut pana ce romanii nu vor mai fi pusi in dificultate, in achitarea facturilor. "Valoareapretului plafonat pentru gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus), ... citește toată știrea